CARLO CALENDA SULLA VALSASSINA: “PERSONE TOSTE CHE NON VOTERANNO IL SALVINI IN MUTANDE”

Data pubblicazione 3 Febbraio 2023

LECCO – “La Valsassina è un posto tosto e non ci credo che i cittadini non possano cambiare idea. Non credo possano ancora votare Salvini che in mutande al Papeete rappresenta il contrario della cultura del lavoro”.

Sono le parole di Carlo Calenda, fondatore di Azione, durante l’incontro elettorale a Lecco per presentare i candidati al consiglio regionale a sostegno di Letizia Moratti.

Accompagnato dal sindaco di Primaluna Mauro Artusi e dalla candidata Eleonora Lavelli – qui invece l’intervista al capolista Lorenzo Riva – il senatore si è rivolto alla Valsassina riconoscendo la tempra dei valligiani ed invitandoli a preferire le forze del Terzo Polo al partito il cui segretario operava da Ministro degli Interni in costume da bagno dalla celebre spiaggia romagnola.