STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI: A PREMANA I PERMESSI SOLO ON LINE

Data pubblicazione 3 Febbraio 2023

PREMANA – A partire dall’1 gennaio, le domande del permesso di transito per le strade agro-silvo-pastorali premanesi devono essere redatte attraverso piattaforma telematica, dal sito istituzionale del Comune di Premana o dal link https://stradeasppremana.it/.

Dopo la registrazione sul sito del municipio, i passaggi per la compilazione della domanda “sanno molto facili e intuitivi, in modo da non dover accedere in Comune per le procedure di rilascio del permesso”.

I capialpe e capi looch avranno a disposizione i bollini adesivi da consegnare a coloro che presenteranno la ricevuta della richiesta di permesso.

RedPre