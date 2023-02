UN TUNNEL SULLA TACENO-BELLANO: I SINDACI SCRIVONO A SALVINI

Data pubblicazione 3 Febbraio 2023

LECCO – Si torna a parlare del progetto firmato dall’architetto Alberto Nogara di un tunnel tra Taceno e Portone, un piano “regalato” dallo stesso ex dirigente tecnico alla Comunità Montana VVVR al momento del pensionamento – rimasto però a lungo nei cassetti dell’ente di Prato Buscante senza che nessuno se ne occupasse.

Il disegno dell’opera è stato allegato alla lettera di richiesta rivolta a Matteo Salvini, firmata dai sindaci dei Comuni di Taceno, Bellano, Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, Parlasco e Premana e consegnata al ministro dal vicepresidente della Provincia Mattia Micheli e dal n. 1 della C.M. Fabio Canepari.

Nella comunicazione, i primi cittadini richiedono l’impegno per l’avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di riqualificazione della strada che attraverso una galleria di 2 chilometri eliminerebbe gli 11 punti critici nel tratto esistente della SP 62 tra Taceno e la località di Portone in direzione dello svincolo di Bellano della SS 36. Un intervento che si rivelerebbe fondamentale per evitare le periodiche chiusure della tratta a causa di eventi franosi, un rischio sia dal punto di vista economico/turistico, che soprattutto per l’incolumità di chi vi transita.

RedVN