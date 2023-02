“CERCO CHI MI HA SALVATO LA VITA”. L’APPELLO DI GIGI FERRARI

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

BARZIO – “Cerco chi per primo mi ha soccorso in questo nefasto giorno, scrivetemi in privato!”. È l’appello di Giovanni Ferrari, per tutti ‘Gigi‘, il barziese protagonista suo malgrado di una brutta caduta nel bosco a valle del parcheggio della funivia per i Piani di Bobbio.

Era il 18 settembre dello scorso anno, Giovanni aveva trascorso la giornata a Bobbio, era sceso a piedi per riprendere l’auto ma poco distante dal veicolo è scivolato per decine di metri senza trovare un appiglio per poi precipitare dall’alto sul greto del ruscello in secca. Ad assisterlo, prima ancora dell’arrivo dei sanitari, ricorda vagamente Ferrari, dovrebbero essere stati due infermieri, ragazzo e ragazza, provenienti dalla Brianza.

Diversi i traumi riportati, tra cui fratture alle costole e alla tibia, motivo per il quale venne ricoverato in Rianimazione all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Ora completamente ristabilito, Ferrari vuole ringraziare chi lo ha salvato.