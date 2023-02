LAVELLI E LA CAMPAGNA ELETTORALE MADE IN VALSASSINA: “IN REGIONE OGNI COMUNE DEVE POTER FAR SENTIRE LA SUA VOCE”

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

Quinta giornata elettorale in Valsassina per la giovane candidata del Terzo Polo (Azione-Italia Viva), Eleonora Lavelli, avvocato e consigliere comunale ad Imbersago, che in occasione della sua campagna elettorale sta visitando tutti gli 84 Comuni della Provincia.

Nell’ultima giornata del viaggio valsassinese, Lavelli ha visitato ben 13 Comuni.

Accompagnata dal sindaco di Primaluna Mauro Artusi la giornata è cominciata nel piccolo mercato di Pasturo, in ascolto di commercianti e cittadini. Dopo una nuova visita a Introbio e poi a Cremeno, Lavelli si è spostata a Moggio e a Primaluna ascoltando i commercianti che ancora tengono vivi i centri dei paesi e delle frazioni con attività spesso in condizioni di difficoltà.

A Parlasco Lavelli ha potuto apprendere le problematiche del piccolo comune in termini di fornitura di servizi e beni, ma anche ammirare la leggendaria storia di “Lasco il bandito”, magistralmente affrescata sulle pareti delle abitazioni del paese.

Alla stazione di Bellano, Lavelli si è poi concentrata sul tema dei trasporti rilanciando la proposta di mettere a gara il trasporto ferroviario Regionale per superare le inefficienze della gestione Trenord.

Di nuovo in Valle, a Margno, la giovane candidata, accompagnata dal Presidente (e celebre concorrente di ‘The Voice Senior’) don Bruno Maggioni, ha quindi visitato l’associazione “Illumina di Blu” dedicata alla sensibilizzazione e alla formazione di famiglie, educatori e professionisti sul tema dell’autismo – nella foto di copertina.

“Ringrazio don Bruno, Morena e tutte le volontarie per avermi fatto incontrare una realtà meravigliosa: ennesima prova che il terzo settore e la società lombarda sono vivi e attivi davvero in tutta la regione. La politica deve promuovere queste realtà e liberarle dai gioghi burocratici non necessari.”

Da Margno, il tour di Lavelli ha fatto tappa a Casargo attenzionando il tema del dissesto idrogeologico, per poi proseguire verso Valvarrone.

Ma la lunga campagna di ascolto terminerà a Morterone, nel Comune più piccolo d’Italia.

Servizio a cura dell’Ufficio Promozioni IperG