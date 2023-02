“PREFERITE LE INSEGNE AI LETTI”. SUL PRESIDIO DI BELLANO MONTA LA POLEMICA TRA DEM E ASST

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

A proposito delle dichiarazioni rese alla stampa dal direttore generale dell’ASST di Lecco in merito alle vicende dell’Ospedale Umberto I di Bellano, notiamo anzitutto che il dott. Favini, ha dimostrato, anche in questa occasione, di svolgere un ruolo più politico che tecnico.

Il d.g. “attacca” infatti il nostro segretario di Circolo, Andrea Nogara, reo di aver parlato di “sistematica dismissione” del presidio ospedaliero bellanese e soprattutto di averlo fatto in piena campagna elettorale regionale, stando ben attento peraltro a far avere la sua replica in tempo utile prima dell’appuntamento elettorale di domenica e lunedì prossimi e non limitandosi ad una elencazione di dati ma “condendola” con affermazioni e giudizi di tipo politico che crediamo potrebbero competere piuttosto ad un assessore o consigliere regionale.