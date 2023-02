I 3 CONSIGLIERI LECCHESI: PIAZZA ‘RE’ DELLE PREFERENZE, ZAMPERINI DI POCO SU MASTRO, FRAGOMELI BATTE SIMONA PIAZZA

Data pubblicazione 13 Febbraio 2023

LECCO – Un consigliere regionale confermato, un ex parlamentare ora al Pirellone e un neofita che ha vinto con poco scarto: in estrema sintesi ecco il risultato – provvisorio ma pressoché certo – del voto lecchese in chiave preferenze.

Quando mancano pochissime sezioni – 4 su 316 – alla fine dello spoglio in provincia di Lecco, andranno dunque in aula a Milano per i prossimi 5 anni, salvo sorprese, Mauro Piazza per la Lega che con oltre 5.500 schede recanti il suo nome ha vinto anche la particolare ‘classifica’ del gradimento personale tra i votanti; Gian Mario Fragomeli del PD, primo a quota …

