PREMANA E INTROBIO, DOVE I SINDACI NON INDIRIZZANO (TROPPO) IL VOTO

Data pubblicazione 13 Febbraio 2023

INTROBIO/PREMANA – Prima delle elezioni regionali, i sindaci di due importanti paesi della nostra zona si erano impegnati, spendendosi anche personalmente a favore di un partito e, in un caso, di un singolo candidato.

Secondo informazioni in possesso di VN, a Introbio si era lanciata la volata per Fabio Pio Mastroberardino di Fratelli d’Italia: il risultato alle urne ha invece premiato la Lega (che ha battuto Fdi 38-24, in percentuale), mentre ‘Mastro’ ha ottenuto appena 17 preferenze – più delle 7 conquistate dall’avversario interno Zamperini ma sempre pochine.

Di contro, il consigliere regionale leghista uscente Mauro Piazza (notoriamente non in ottimi rapporti con l’amministrazione introbiese) ne ha guadagnate ben 77, nel paese del Centro Valle.

A Premana invece, l’evidente spostamento del gruppo di Elide Codega proprio verso Fratelli d’Italia ha portato a una “mini” vittoria di questi ultimi – che hanno sì superato la Lega ma di soli otto voti.

Non un trionfo, insomma.