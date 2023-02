INSEGUIMENTO DA BELLANO A MARGNO E FINALE “ARMATO”: IN CASSAZIONE ALTRA RIDUZIONE DI PENA AL POLIZIOTTO

Data pubblicazione 15 Febbraio 2023

ROMA – Ulteriore riduzione di pena stavolta in Cassazione per l’ispettore capo delle volanti di Lecco Paolo Baraglia, condannato in primo grado a un anno e tre mesi per minacce. I fatti risalgono al giugno 2017, quando il poliziotto avrebbe puntato (fuori servizio) la pistola contro il guidatore di un furgone, dopo un drammatico inseguimento iniziato a Bellano per concludersi a Margno.

Ad aprile dello scorso anno i giudici d’Appello di Milano avevano già più che dimezzato la pena, riducendola a sette mesi; oggi il terzo livello di giudizio, in Corte di Cassazione. E qui il nuovo “sconto”, che tenendo conto delle sole minacce ha portato la sentenza definitiva a 4 mesi.

