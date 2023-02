Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

BELLANO – Il Comune di Bellano, anche nell’ambito della “Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili” di Regione Lombardia (in scadenza il 30 aprile 2023), intende assumere il ruolo di soggetto promotore e punto di riferimento per l’avvio di un percorso finalizzato alla nascita di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel proprio territorio.

L’obiettivo è di aiutare contemporaneamente l’ambiente e i conti delle famiglie e delle imprese…

