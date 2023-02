MARGNO: GITA SERALE AL “CIMONE” PER I SOCI DEL CAI BELLANO

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

MARGNO – Escursione in notturna al Cimone di Margno per la sezione CAI di Bellano. Il numeroso gruppo, composto da una trentina di soci, è partito nel tardo pomeriggio dal parcheggio dell’alpe di Paglio per raggiungere la cima all’imbrunire, godendo di uno spettacolare tramonto sulle vette circostanti.

Alle luci delle pile frontali si è poi tornati al punto di partenza al rifugio “Chiaro di Luna”, per una cena conviviale.

Il direttivo della sezione CAI di Bellano ricorda il prossimo appuntamento, fissato per domenica 5 marzo, con la salita alpinistica alla Grigna Settentrionale con partenza da Cainallo.