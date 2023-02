SPACCIAVANO TRA VALSASSINA E ALTO LAGO: UN SOLO CONDANNATO, ALTRI TRE IRREPERIBILI. INDAGINI FINO AL 2046

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

LECCO – Spacciavano hashish in Valsassina e Alto Lario: uno patteggia, altri tre sono irreperibili e saranno ricercati fino al 2046, come prevede la Legge Cartabia.

I fatti risalgono al periodo tra il 2019 e il 2021, in un blitz dei Carabinieri vennero fermati quattro marocchini dai 21 ai 30 anni per il traffico di stupefacenti a Dervio, Parlasco, Taceno e Pasturo.

Nell’udienza preliminare davanti al giudice Nora Lisa Passoni oggi è stata discussa al tribunale di Lecco la posizione dei quattro extracomunitari: l’avvocato Filippo Bignardi ha comunicato che i suoi tre assistiti, di 21, 24 e 30 anni, sono irreperibili mentre l’avvocato Andrea Cainarca ha chiesto e ottenuto il patteggiamento di H. B., trentenne, a due anni, 10 mesi e 20 giorni di carcere.

Il Gup Nora Lisa Passoni ha disposto “il non giudizio” per i tre irrintracciabili, che saranno ricercati e quindi saranno giudicabili per oltre due decenni.

RedGiu

–

*In copertina immagine di repertorio, non riferita agli episodi di spaccio specifici