CALCIO, LA “CURA SOZZI” VALE ALTRI TRE PUNTI AL CORTENOVA

Data pubblicazione 26 Febbraio 2023

ALBOSAGGIA (SO) – Continua nel migliore dei modi la “cura Sozzi” per la prima squadra del Cortenova, che nello scontro diretto di Albosaggia torna alla vittoria.

Primo tempo intenso sul piano del gioco, complice anche le dimensioni ridotte del campo, con buone occasioni per entrambe le squadre. Vergottini e Busi ci provano per i gialloblu senza trovare lo specchio della porta, mentre sul fronte valtellinese è il grande riflesso di Codega a deviare in angolo il tentativo di Catanese.

Il risultato si sblocca dopo cinque minuti dalla ripresa, quando Vergottini si avvenuta su una palla vagante in area piccola e porta avanti il Cortenova. L’Albosaggia subisce il colpo e al 65° i valsassinesi raddoppiano: Bellati stoppa un traversone proveniente dalla sinistra, si accentra e col mancino batte il portiere ospite sul primo palo. I padroni di casa alzano i giri del motore e al 72° accorciano le distanze con Bertolini, che scappa in contropiede e batte Codega. Lo stesso portiere premanese dieci minuti più tardi chiude la porta sul tiro di Menghi evitando il pareggio. È l’ultimo tiro pericoloso di un finale di gara con tanto agonismo e poco calcio, dal quale il Cortenova esce con 3 punti importantissimi per la lotta salvezza.