BARZIO: LA SEGGIOVIA NAVA-BOBBIO RIENTRA DALLA FINESTRA. IL SINDACO PERÒ NON RISPONDE AD AIROLDI

Data pubblicazione 6 Marzo 2023

BARZIO – L’Amministrazione comunale di Barzio ha dato risposta scritta alla interrogazione del consigliere di minoranza Piergiorgio Airoldi inerente l’ “Atto integrativo all’accordo di programma del progetto integrato strategico dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina” di cui in queste settimane i Comuni coinvolti sono chiamati ad approvare l’aggiornamento proposto da Regione Lombardia nel dicembre 2022.

Di 36 domande che il consigliere di minoranza ha depositato in Comune, il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia dà risposta solo a quattro quesiti, motivando che “l’amministrazione comunale risponde solo per i fatti pertinenti al proprio mandato, dopo il 26 maggio 2019”.

Tuttavia il documento contiene una notizia non ancora resa nota, ovvero che il progetto di seggiovia Nava-Bobbio, pensato tre lustri fa insieme alla pista di emergenza (nella foto di copertina) e oggi cassato da Regione Lombardia, è stato reinserito dall’Amministrazione comunale in un nuovo Patto Territoriale.

Ecco in forma integrale il documento trasmesso dall’amministrazione:

In merito ai trentasei quesiti presentati dal consigliere di minoranza, il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia precisa che “solo parte di essi troverà risposta” poiché, così come chiarito nel documento inviato ad Airoldi, “la gran parte dei punti/quesiti resi nell’interrogazione attengono a fatti e/o documenti posti in essere e relativi al periodo in cui il Comune di Barzio era amministrato dal sindaco Andrea Ferrari, con lo stesso Airoldi in qualità di vice sindaco”.

La risposta all’interrogazione attiene solo a fatti e accadimenti successivi al 26/05/2019, data di inizio dell’incarico della presente Amministrazione. Nello specifico:

• Nell’accordo di programma firmato il 10/11/2012 il Comune di Barzio ha realizzato quanto previsto già prima dell’anno 2019 (anche se il soggetto attuatore era la Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera);

• La società ITB, in qualità di soggetto attuatore, così come da nota prot. n. 10070 del 23/10/2020 inviata alla Comunità montana Valle Brembana, ha ritenuto prioritario per lo sviluppo del comprensorio dei Piani di Bobbio la sostituzione della sciovia “Ongania” (Pesciola) e la sistemazione delle relative piste;

• La seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuova Ongania” e l’allargamento e predisposizione delle piste sottostanti (come previsto nell’atto integrativo all’accordo di programma), sono già stati realizzati, con costi rispettivamente di 3,8 e 1,0 milioni di euro;

• Il “progetto 20” (Nuova seggiovia quadriposto Megoffi – Importo 2milioni 700mila euro – intervento da realizzarsi nel biennio 2013/14) e il “progetto 24” (Nuova seggiovia quadriposto Nava – Bobbio – Importo 2milioni 500mila euro – Intervento da realizzarsi nel biennio 2013/14), che sono stati sostituiti dagli investimenti sopra descritti, sono stati reinseriti da questa

Amministrazione nella proposta dell’accordo di programma “Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei Piani di Bobbio-Valtorta e dei Piani di Artavaggio, in Valsassina in provincia di Lecco”.

Gli altri quesiti si riferiscono a situazioni, circostanze e atti di competenza di altre Amministrazioni in territorio Bergamasco o a un periodo in cui questa Amministrazione comunale non era in carica.

Perché non portare questa interrogazione e avere anche un confronto faccia a faccia nel luogo più consono ed idoneo, previsto dalla legislazione, cioè in Consiglio Comunale? Considerato che il consigliere Airoldi è stato vice sindaco per dieci anni, nei due mandati del sindaco Ferrari, e visto che in tale periodo non risultano atti ufficiali del Comune di Barzio per sollecitare e/o prorogare la realizzazione degli interventi in oggetto, in merito ai quesiti sollevati nell’interrogazione e per fare le verifiche che vengono richieste, perché tale interrogazione viene presentata? E perché adesso? Meglio ancora: perché presentarla a chi sta gestendo Barzio da neanche quattro anni (con quasi due di COVID) e non a chi ha avuto la responsabilità del paese per dieci anni?