FONDO/COPPA EUROPA: AKSEL ARTUSI SI CONFERMA NELLA TOP 10 CONTINENTALE

Data pubblicazione 6 Marzo 2023

PREMANON (F) – Week end di Coppa Europa a Premanon, nello Jura francese. Due gare distance, sabato una individuale in tecnica libera e domenica una mass start in classico.

Il valsassinese Aksel Artusi si conferma su livelli ormai consolidati con un nono e un decimo posto. Le aspettative erano superiori, specialmente nella prova di sabato quando però una neve molto molle – che non si addice per nulla alle sue caratteristiche – ha compromesso in parte una buona gara. Domenica invece la posizione non deve ingannare, per i distacchi molto contenuti dal vincitore.

Resta comunque la soddisfazione per la capacità di restare nelle posizioni che contano anche in situazioni e format non sempre favorevoli, con grande costanza. È infatti dalla fine di novembre che il giovane atleta di Primaluna continua a esprimersi su alti livelli, senza particolari cali di forma.

RedSpo