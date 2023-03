METEO: TEMPERATURE IN RIALZO E DEBOLI PIOVIGGINI

Data pubblicazione 7 Marzo 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La circolazione atmosferica continua a penalizzare i nostri territori con le piovose perturbazioni che faticano a farsi strada tra gli anticicloni. La massa d’aria gelida staccatasi in questi giorni dal vortice polare impatterà buona parte contro la catena alpina e si dirigerà verso l’ovest europeo. Ne scaturirà un flusso di correnti umide di matrice occidentale, avaro di piogge e neve per le nostre montagne. Situazione che andrà aggravando ulteriormente la siccità: in Lombardia mancano oltre 2 miliardi di metri cubi di acqua.

Martedì 7 marzo cieli da nuvolosi a molto nuvolosi, con deboli pioviggini e neve oltre 1250 metri. Mercoledì 8 marzo veloce miglioramento, ampi rasserenamenti dal pomeriggio, temperature in aumento. Giovedì 9 marzo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, temperature in ulteriore aumento.

Temperature mattutine comprese tra 6/9°C, massime tra 12/18°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 2100 metri. Venti moderati provenienti da Ovest-Sudovest.

Fabio Porro