TACENO-PORTONE, QUALCOSA SI MUOVE (MA NON LA ROCCIA). DOMANI STRADA CHIUSA PER RILIEVI

Data pubblicazione 9 Marzo 2023

TACENO – Qualcosa si muove intorno al tratto Taceno-Portone della SP62 ma per una volta non sono le pareti di roccia che si frantumano contro la carreggiata. Come già noto, la Provincia ha dato mandato alla società Piacentini Ingegneri Srl di sviluppare una serie di interventi per migliorare il tratto di strada che collega la Valsassina a Bellano.

A tal proposito, per consentire ai tecnici i rilievi propedeutici all’interno delle gallerie, si rende necessario chiudere la strada al traffico. Il provvedimento sarà in vigore tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) ed il pk 29+000 (loc. Portone di Bellano), venerdì 10 marzo dalle 9 alle 15.30 e comunque fino al termine delle attività.

Disagi relativi per la viabilità: si potrà infatti ovviare al blocco percorrendo la SP65 Cortenova-Parlasco.