ELICOTTERI IN VOLO DI SOCCORSO A PREMANA E SUL RESEGONE: 5 RECUPERATI

Data pubblicazione 25 Marzo 2023

LECCO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra SAF e il reparto volo tramite l’elicottero Drago per recuperare 4 persone (tutte cinesi) in difficoltà in zona impervia a circa 1.800 metri sul Monte Resegone. Erano circa le 14,

Dopo aver localizzato i malcapitati le squadre Speleo Alpino Fluviali si sono calate dall’elicottero con il verricello, messo in sicurezza le persone per poi riportarle in zona sicura.

Sempre nel pomeriggio intervento simile per il salvataggio di una persona sopra i monti di Premana. Si trattava di un escursionista sui 45 anni, brianzolo, perso nell’area dell’Alpe Chiarino, raggiunto dai soccorritori giunti con una Jeep che ha percorso un lungo sterrato per arrivare dove l’uomo era stato localizzato.

RedCro