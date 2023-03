IL CORTENOVA RIPARTE DA CANZO: 2-0 IN TRASFERTA E TRE PUNTI D’ORO

Data pubblicazione 26 Marzo 2023

CANZO (CO) – Colpaccio della prima squadra del Cortenova a Canzo, dove con una prestazione solida e grintosa dal primo all’ultimo minuto, la squadra valsassinese esce con tre punti importantissimi in ottica salvezza.

Pressing super offensivo fin dall’inizio del match per i giocatori di Roberto Sozzi, che provano a bloccare la costruzione dal basso degli avversari. Il primo spunto è gialloblu, con Galli che scappa sulla sinistra e mette un bel traversone, la palla viene respinta dalla difesa e, dal limite dell’area piccola, Gritti non riesce a dar forza al suo mancino. Partita maschia in tutte le zone del campo, con tanta grinta e poche occasioni.

Al 35° Maroni sventaglia sulla destra, controllo a seguire di Gritti che col sinistro mette un cross sul quale si avventa Diakhate, bravo a trovare la torsione giusta per portare avanti i valsassinesi.

La ripresa si apre con la Giovanile Canzese più alta in cerca del gol del pareggio, ma la difesa gialloblu dà man forte a Fazzini, abile sulle uscite alte. I comaschi faticano a trovare spazi ed ecco che al 90° il Cortenova ne approfitta: Vergottini scappa in contropiede e viene steso in area, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante, che non sbaglia incrociando il tiro e fissa il tabellino sul 2-0.

È festa Cortenova che, così come lo scorso anno, esce vincente dal campo di Canzo.

RedSpo