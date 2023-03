SALVATI ESCURSIONISTI BLOCCATI IN GRIGNA. IL SOCCORSO ALPINO: “PRUDENZA”

Data pubblicazione 26 Marzo 2023

GRIGNA MERIDIONALE – Intervento nel pomeriggio in Grignetta, sulla Segantini, per le squadre della Stazione di Lecco e del centro operativo del Bione della XIX Delegazione Lariana.

Due escursionisti hanno chiesto aiuto perché impossibilitati a proseguire. Sono rimasti bloccati in quota, dove ci sono neve e ghiaccio. In un primo tempo le condizioni meteorologiche avverse non hanno permesso all’elisoccorso di Como di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza di…

I PARTICOLARI SU BALLABIO NEWS: