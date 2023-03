Data pubblicazione 26 Marzo 2023

LECCO – Termina 0-0 al Rigamonti-Ceppi la gara odierna tra Lecco e Triestina. Quarto pareggio consecutivo per i blucelesti, quinta partita senza segnature per i ragazzi di Luciano Foschi che una volta assaporato il primo posto nel girone ora vedono sempre più lontana la vetta della classifica.

LA CRONACA

Minuto 4 e subito occasione per i padroni di casa: Lepore mette in mezzo Pinzauti che in girata non colpisce bene la palla. Dieci minuti più tardi…