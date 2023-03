PREMANA: NON RIENTRA DAGLI ALPEGGI. SI CERCA UN 54ENNE, HA UN GILET BLU E UN CANE DI GROSSA TAGLIA

Data pubblicazione 26 Marzo 2023

PREMANA – Ricerche in corso per una persona di Ponte Lambro non rientrata ieri sera, sabato 25 marzo, dopo un’escursione nella zona degli alpeggi di Premana.

Sono impegnate le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, la Guardia di Finanza con l’elicottero partito da Venegono e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Varie le partenze di Vigili del Fuoco impegnate per la ricerca: un UCL con due unità dal Comando di Lecco, un fuori strada con 4 unità dal distaccamento di Bellano, quattro operatori ‘Saf’ da Milano e uno specialista di topografia dal Comando di Milano.

AGGIORNAMENTO: La persona che si sta cerando si chiama Andrea, di 54 anni, partito da Premana sabato 25 marzo verso le 10 per un itinerario negli alpeggi limitrofi. Indossa gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Con sè aveva il cane [nella foto di copertina] di media/grossa taglia di nome Tito.

Chiunque avesse un’informazione certa a riguardo contatti il Soccorso Alpino Valsassina al numero 371.1205523 oppure i Carabinieri al Nue 112.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

RedCro