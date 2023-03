RISCHIO VENTO FORTE, PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA

Data pubblicazione 26 Marzo 2023

MILANO – Diramata dalla protezione civile regionale l’allerta gialla per rischio vento forte, valida sulla gran parte del territorio lombardo dalle 9 alle 21 di lunedì 27 marzo.

SINTESI METEOROLOGICA

Dal primo mattino di domani 27 marzo è atteso un generale rinforzo della ventilazione sul territorio regionale, con raffiche più sostenute inizialmente sui settori alpini ed in successiva rapida estensione alla pianura e all’Appennino; la fase di massima intensità è prevista nel pomeriggio, e sarà seguita da una graduale attenuazione partendo dalle zone di pianura. Sulla pianura centro-occidentale si potranno registrare i fenomeni più sostenuti (vento medio fino a 40-50 km/h, raffiche fino a 60-80 km/h) e la ventilazione potrà risultare anche a carattere di foehn. Sui settori alpini e prealpini le raffiche più intense sono previste in quota e nelle valli esposte, con punte localmente fino a 70-90 km/h; al di sopra dei 1500 metri si potranno raggiungere raffiche di 90-100 km/h. Dalla serata progressiva attenuazione a tutte le quote.