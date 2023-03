PASTURO, PRESE A BADILATE UN COMPAESANO: CONDANNATO A 17 MESI

Data pubblicazione 27 Marzo 2023

LECCO – Una lite scoppiata vicino a una baita sopra Pasturo è costata cara a un 60enne valsassinese, I. B.: è stato condannato a un anno e 5 mesi.

Oggi si è concluso il processo al tribunale di Lecco davanti al giudice monocratico Giulia Barazzetta per i fatti accaduti il 6 maggio di due anni fa.

Tra l’imputato e la parte lesa pare ci fossero vecchi dissapori, così un cinquantenne di Pasturo, C. P. che transitava con la mountain bike nei pressi di una baita è stato invitato ad allontanarsi dal proprietario e alla risposta negativa è scoppiata una lite a suon di badilate. L’aggredito ha presentato denuncia ai Carabinieri e a processo è finito il 60enne che si è difeso dicendo di non aver mai utilizzato il badile contro il “rivale”.

Il PM Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a un anno, il difensore dell’imputato, l’avvocato Alfredo Casaletto, l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Il giudice ha invece inflitto la condanna a un anno e 5 mesi (pena sospesa e non menzione), una provvisionale di 1.500 euro e un risarcimento da definirsi in sede civile.

Il legale dell’imputato attende le motivazioni entro i 60 giorni decisi dal giudice, poi valuterà l’eventuale ricorso.

A. Pa.