DISPERSI A PREMANA: ANDREA E IL SUO TITO DECEDUTI ENTRAMBI RITROVATI INSIEME IN ZONA DELEGUAGGIO

PREMANA – La notizia deve essere ufficializzata dalla Prefettura di Lecco ma circola con insistenza: il 54enne di Ponte Lambro Andrea Marchesini e il suo cane da caccia Tito sarebbero stati ritrovati senza vita oggi, in un piccolo burrone sopra Premana. Erano precipitati lungo il percorso tra il Lago di sotto e il Lago di sopra, nell’area di Deleguaggio.

Nel primo pomeriggio le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, mentre erano su una cresta che porta da Premaniga verso il Pizzo Alto, quando hanno notato con il binocolo un cane, immobile, nella zona del Lago di Deleguaggio di Sotto. Sono scesi subito dal versante, molto ripido, innevato e ghiacciato, lo hanno raggiunto e hanno riconosciuto Tito. Allora hanno proseguito con la perlustrazione fino a quando la salma di Andrea Marchesini è stata ritrovata, riversa a terra, in parte coperta dalla neve caduta nel pomeriggio di ieri.

Per constatare il decesso l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, ha portato sul posto un medico e la sua équipe. Solo dopo l’autorizzazione del magistrato il corpo senza vita è stato trasportato a valle. I soccorritori hanno recuperato anche la carcassa del cane.

La dinamica del tragico fatto è in corso di accertamento, di certo i due sono precipitati per diversi metri.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato più decine di soccorritori tra Cnsas con tecnici de4lla montagna, infermieri e UCRS – Unità cinofile da ricerca in superficie del Cnsas e Guardia di finanza e Vigili del fuoco.

L’uomo e il suo amato quattro zampe erano scomparsi da sabato mattina quando avevano raggiunto il paese delle lame per una escursione ed erano attivamente ricercati dopo che se ne erano perse le loro tracce.

Sul posto insieme a tanti soccorritori anche la famiglia di Marchesini – la quinta persona deceduta in montagna in meno di tre mesi in questo terribile inizio di 2023.

