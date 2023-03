Data pubblicazione 27 Marzo 2023

BALLABIO – Incidente stradale con tre persone ferite all’incrocio tra la provinciale e via Volta, nei pressi della chiesa di San Lorenzo.

Frammentarie le primissime informazioni ma secondo quanto riportato da AREU ci sarebbero tre feriti – dei quali al momento mancano le generalità – trattati due in codice giallo, vale a dire in uno stato “mediamente critico” e un terzo in “verde” (poco critico) …

