RIPRESE LE RICERCHE NEL PREMANESE DI ANDREA MARCHESINI E IL SUO CANE

Data pubblicazione 27 Marzo 2023

PREMANA – Da stamattina sono riprese le ricerche condotte da molte persone del 54enne Andrea Marchesini di Ponte Lambro (CO), disperso da sabato quando ha effettuato un’escursione nella zona degli alpeggi di Premana con il suo cane da caccia di grossa taglia Tito, di colore grigio.

Dell’uomo non si hanno notizie da allora; ritrovata la sua auto, se ne sono però perse le tracce. Partito da Premana verso le 10 di sabato, indossa gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro.

All’opera per ritrovare lui e il suo quattro zampe Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

L’UCL dei pompieri di Lecco (Unità di Comando Locale – nella foto di archivio a sinistra – considerato un’estensione delle sale operative dei comandi dei Vigili del Fuoco), è rimasto operativo in zona per tutta la notte. Con la luce del giorno squadre di soccorso hanno ripreso le operazioni: in arrivo droni, squadre TAS (Topografia Applicata al Soccorso ) e SAF specializzate per gli interventi in zone impervie.

Chiunque avesse un’informazione certa sul disperso contatti il Soccorso Alpino Valsassina al numero 371.1205523 oppure i Carabinieri al Nue 112.

RedCro