CALCIO: CLAMOROSO 3-3 DEL CORTENOVA CONTRO IL FORTE VALMADRERA (CHE FINISCE IN OTTO)

Data pubblicazione 2 Aprile 2023

CORTENOVA – Pirotecnico 3-3 nel pomeriggio di domenica tra Cortenova e Valmadrera, al termine di una partita caratterizzata da diversi capovolgimenti di fronte, con tre rigori e tre espulsioni tra le fila degli ospiti in un finale ricco di falli e polemiche.

Il Cortenova si mantiene così a quattro lunghezze dalla zona salvezza (sotto, la classifica di Tuttocampo – clicca per ingrandirla).

La cronaca: al 5′ si vede il Cortenova in avanti con Galli che impegna il portiere ospite che alza il pallone in calcio d’angolo. Al 13′ passa in vantaggio il Cortenova: azione di Galli sulla sinistra, traversone al centro ribattuto da un difensore, recupera la sfera Benedetti che manda in rete con un rasoterra.

Pareggio ospite al 38′ punizione dai 20 metri, la palla viene smanacciata da Fazzini sulla traversa, la recupera Zoumbare che la deposita in rete. Nel recupero del primo tempo il neo entrato Pomi viene atterrato in area da un avversario, Diakhate dal dischetto segna il momentaneo 2-1 per il Cortenova.

Nella ripresa assegnati due rigori agli ospiti: al 52′ per un fallo di Ermenegildo Ciresa su Gouem e al 74′ per un fallo di Galli su Tamba, in entrambi i casi Mauri realizza dagli undici metri.

Al 77′ pareggio del Cortenova: assist di Vergottini per Diakhate che in scivolata realizza doppietta e definitivo 3-3. Finale nervoso: al 90′ espulso Gouem per un fallo di gioco, al 95′ Mauri per fallo su Galli e N’Dri per proteste (tutti del Valmadrera).

M. C.

–

CORTENOVA-VALMADRERA 3-3

Primo tempo 2-1

Cortenova: Andrea Fazzini, Ermenegildo Ciresa, Galli, Alex Fazzini, Melesi, Tarcisio Fazzini (dal 62′ Vergottini), Benedetti (dal 46 p.t. Pomi), Maroni (dal 64′ Invernizzi), Diakhate (dall’80’ Conti), Selva (dal 75′ Busi), Gritti.

Allenatore: Sozzi

Valmadrera: Dell’Oro, Rossi, Longhi, N’Dri, Mauri, Redaelli, Cassera (dal 55′ Ratti), Grammatica, Zoumbare (dal 66′ Sagna), Tamba (dall’87’ Crippa), Gouem.

Allenatore: Gatto

Marcatori: Benedetti (C) 13′, Zoumbare (V) 38′ Diakhate (C) rig. 46′, Mauri (V) rig 52′, rig 74′, Diakhate (C) 77′.

Arbitro: Mufatti di Sondrio