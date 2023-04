FONDO: ANCHE LAURA COLOMBO “D’ARGENTO” A DOBBIACO

Si chiude così per Laura (in forza al Centro Sportivo Esercito) una stagione che, partita un po’ in sordina, l’ha vista protagonista di un miglioramento progressivo – sino a culminare con l’ottimo quarto posto in Coppa Europa (prima fra le italiane), ottenuto la scorsa settimana, e con la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti nella 10km seguita poi dal già citato secondo posto.

RedSpo