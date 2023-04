CALCIO: IL LECCO PASSA NEL DERBY COL RENATE. 2-0 ZAMBATARO E LAKTI

Data pubblicazione 3 Aprile 2023

RENATE – Derby scottante nella quart’ultima giornata di campionato per la Calcio Lecco, ospite stasera sul difficile campo del Renate. Foschi si affida a Mangni dal primo minuto, in coppia d’attacco con Bunino nel 3-5-2. Tridente invece per i locali, con Marano, Malotti e Saporetti a guidare il reparto offensivo.

Partono col freno a mano tirato le due formazioni, che creano poco nei minuti iniziali. La prima occasione viene da un errore di Battistini, che tocca male e permette a Malotti di calciare, con la palla che sorvola la traversa…