Data pubblicazione 3 Aprile 2023

INTROBIO – Allarme a Introbio intorno alle 17:30 di oggi, quando un uomo di 69 anni si è fatto male e per soccorrerlo è avvenuta una autentica mobilitazione.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina e l’elicottero di Areu Como. L’infortunato ha subito un trauma cranico commotivo e un altro trauma a una spalla.

Per lui un codice giallo (“mediamente critico”) e il trasferimento per via aerea all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

RedCro