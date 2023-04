LA MONTAGNA ‘DI MODA’. SOCCORSO ALPINO: “AFFRONTARLA IN SICUREZZA”

Data pubblicazione 3 Aprile 2023

LECCO – La montagna è di tutti, anche se non è per tutti: se un tempo ci si avvicinava con rispetto, accompagnati dagli esperti, dalle guide alpine o attraverso il Cai, un passo alla volta, adesso sembra esserci la tendenza a considerare tutto facile e immediato, magari perché si vede la foto di una bella escursione dell’amico sui social e si vuole ripetere l’esperienza, senza che però ci siano i presupposti per affrontarla in sicurezza.

I dati parlano chiaro: nel territorio gestito dalla XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, nel 2022 ci sono state 487 operazioni…