Data pubblicazione 4 Aprile 2023

LECCO – Nella Basilica di San Nicolò la celebrazione solenne dei Vespri ambrosiani della Domenica della Palme presieduta da monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco. I Vespri sono stati celebrati in latino e animati coralmente dai Cantori di Premana. Sono risuonate così in basilica le antiche melodie recuperate dalla memoria degli anziani della città, depositari di un repertorio di canto popolare considerato come il più importante dell’intero arco alpino.