CFPA DI CASARGO IN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIVIGNO E PARIGI

Data pubblicazione 12 Aprile 2023

CASARGO – L’attenzione che il Cfpa di Casargo pone alla qualità della didattica e delle esperienze formative è il motore che permette la realizzazione di viaggi didattici di vitale importanza per la formazione degli alunni della scuola. Tutto ciò permette loro di ampliare la visione personale e di gettare le basi per scoprire nuove culture, sia regionali, sia internazionali.

La stagione dei viaggi scolastici è iniziata a marzo quando i dieci migliori ragazzi del terzo anno sono stati ospiti dal 27 al 29 marzo dell’Associazione Mattias Peri di Livigno. Per l’occasione i ragazzi del Cfpa di Casargo hanno avuto la possibilità di effettuare uno show cooking insieme ad alcuni tra i più illustri chef stellati.

28 studenti delle classi quarte e quinte sono volati a Villepinte, un Comune nell’area metropolitana di Parigi, dal 3 al 7 aprile, per partecipare a laboratori dedicati alla cucina francese, Non sono mancati momenti di formazione in cui i ragazzi hanno visitato le aziende del territorio, leader nella produzione di champagne come Champagne Sanger e formaggi come Fromagerie Ganot, oltre che partecipare a visite didattiche a Parigi e Versailles. Proprio a Parigi i ragazzi hanno anche visitato i laboratori di tre famosissime pasticcerie.