Data pubblicazione 12 Aprile 2023

LECCO – La cultura della donazione e della solidarietà si promuove anche attraverso le farmacie del territorio lecchese. L’iniziativa della distribuzione dei sacchetti per le farmacie è nata per volontà di alcune Avis Comunali della provincia di Lecco. Ricordando che Avis è il più grande sodalizio associativo presente in Italia che raccoglie i donatori e le donatrici di sangue.