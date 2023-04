ELEZIONI A BALLABIO, PONTIGGIA SI CHIAMA FUORI. LE REAZIONI

Data pubblicazione 13 Aprile 2023

BALLABIO – C’era quella vecchia canzone di Charles Aznavour “E io, tra di voi”, che fino a poche ore fa poteva fare da colonna sonora delle imminenti elezioni amministrative ballabiesi. Quell’”io” si chiamava Luigi Pontiggia e per i più era destinato a sparigliare le carte – ma soprattutto a sottrarre voti alla sua ex lista, Ballabio Futura, che in buona sostanza lo aveva sbattuto fuori a inizio anno.

Poi, ieri ecco la scelta improvvisa ma non del tutto inattesa di gettare la spugna. Pontiggia out, decisione con annessi sassolini (macigni anzi) tolti dalle scarpe dell’ex sindaco, navigato politicamente.