INTROBIO/CONVENZIONE CON DERVIO SCIOLTA, ADDIO SEGRETARIO COMUNALE?

Data pubblicazione 14 Aprile 2023

INTROBIO – La convenzione tra municipi stipulata dai Comuni di Introbio e Dervio è in corso di scioglimento, Villa Migliavacca è destinata a perdere il suo segretario Emil Mazzoleni (nella copertina) – in servizio da poco ma già in rotta di uscita dagli uffici del paese del Centro Valle.

Di certo, la firma sull’atto che sancisce la fine dell’accordo è già stata apposta dal sindaco di Dervio Stefano Cassinelli. Mancano notizie dall’altro borgomastro (Airoldi), attualmente in vacanza alle Maldive, ma non è un mistero all’interno della bella villa municipale introbiese che i rapporti tra quest’ultimo e il segretario non siano propriamente idilliaci – ad appena nove mesi dall’insediamento del professionista, il quale dallo scorso 20 febbraio è in servizio anche al Comune di Varenna.

RedInt