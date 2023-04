FESTA DELLA LIBERAZIONE, INIZIATIVE A VENDROGNO, BARZIO E VAL BIANDINO

Data pubblicazione 22 Aprile 2023

VALSASSINA – Anticipo domenicale per il 25 Aprile in Val Biandino, con salita al ‘Tavecchia’ e pranzo, iniziativa organizzata dall’ANPI Valsassina e Cinisello Balsamo e dal CAI – 23 aprile, ritrovo al rifugio per il pasto e “musica resistente” con il Vecchio Comballo.



Nella giornata di martedì 25 aprile invece sono diversi i momenti di celebrazione promossi a Bellano e Vendrogno, con la novità del “pasto comunitario” a San Grato.

Tutti i particolari nella locandina:



Sempre martedì 25, consegna delle Costituzioni ai 18enni di Barzio – in programma al municipio locale dopo la lettura di brani del volume sulla vita di Teresio Olivelli. Inizio alle 16.

RedVN