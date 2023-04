BOBBIO, FUNIVIA IN MANUTENZIONE. UN ‘SUPER PUMA’ PER SMONTARE I RULLI

Data pubblicazione 23 Aprile 2023

BARZIO – Revisione generale per la cabinovia Barzio-Bobbio, ed ecco tornare in Valsassina l’elicottero della flotta Heliswiss, un AS 332 Super Puma C1 HB-XVY, decollato da Küssnacht, tra Lucerna e Zurigo.

Già utilizzato lo scorso autunno per montare la nuova seggiovia nella Bobbio Ski Area, sabato mattina il Super Puma è intervenuto per smontare otto coppie di rulliere da altrettanti pali della funivia. Sulla meccanica hanno agito gli operai specializzati di Itb, affiancati dai tecnici elvetici collegati via radio con i piloti.

L’operazione è stata preparata nei minimi dettagli già nei giorni scorsi in modo da ottimizzare il volo dell’elicottero che costa circa 300 euro al minuto. In un’ora dunque le sedici rulliere sono state sganciate dai pali e depositate nel piazzale. La loro revisione ora impegnerà circa un mese di lavoro, tra osservazioni, raggi X, pulizie e sostituzioni.