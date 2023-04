FESTA DELLA LIBERAZIONE. IN ALTOPIANO IL TRADIZIONALE CORTEO UNITARIO

Data pubblicazione 24 Aprile 2023

ALTOPIANO VALSASSINA – Commemorazione della Festa di Liberazione unitaria in Altopiano. Come da tradizione, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Cassina e l’Anpi sezione Valsassina organizzano un corteo unitario con posa di corona ad ognuno dei sette luoghi in cui si ricordano i Caduti e la Resistenza.

Partenza alle 8.30 dal cimitero di Concenedo, alle 9 ritrovo al Municipio di Moggio, alle 9.30 al Municipio di Cassina e alle 10 a Cremeno, in piazza Europa per raggiungere in corteo il Ponte della Vittoria. Poi Maggio, alle 10.30, ed infine Barzio con ritrovo alle 11 davanti all’ex Municipio per raggiungere in corteo piazza Garibaldi e proseguire alla lapide dei partigiani fucilati alla Robiasca.