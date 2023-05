ACQUEDOTTO DI PRIMALUNA. “LAVORI FINITI? PORTI PAZIENZA”

Data pubblicazione 5 Maggio 2023

Buongiorno, ieri mentre leggevo come solitamente faccio i vostri articoli pubblicati mi ha colpito quello di Lario Reti su Primaluna in quanto io abito in una trasversale di Via Montegrappa e veniva comunicato il termine dei lavori a fine aprile.

A quel punto per dovere di cronaca mi sono sentito in dovere di documentarvi con le foto come si trova oggi la via sopra indicata dopo che all’inizio della settimana mi sono permesso di chiedere ad un responsabile quando ultimavano i lavori per il ripristino della strada come risposta mi è stato riferito “porti pazienza” (questa settimana nessun dipendente presente per ripristinare la strada).

Sinceramente dopo queste parole e l’articolo pubblicato mi sono sentito preso in giro come abitante di Primaluna.

Scusate il mio rammarico ma mi sembrava doveroso portarvi a conoscenza della situazione attuale per correttezza di cronaca

Distinti saluti

M.A.