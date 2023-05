PROVINCIA, RINEGOZIAZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO DEI MUTUI CONCESSI

Data pubblicazione 5 Maggio 2023

LECCO – La Cassa Depositi e Prestiti, con circolare del 4 aprile, si è resa disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi agli enti locali. La decisione della Provincia di Lecco è stata adottata con decreto deliberativo del 17 aprile.

Provvedimento deciso in base alle seguenti considerazioni: il rallentamento del mercato dell’auto influenza l’andamento delle due principali imposte (l’Ipt e l’imposta Rca), che stanno subendo un calo vertiginoso, anche se negli ultimi mesi in modo meno evidente; il consolidamento, anche se in maniera meno marcata, dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici; la necessità di assicurare nel 2023 e 2024, per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e strade, un livello minimo di spesa sotto il quale l’ente non potrebbe svolgere in maniera adeguata le sue funzioni fondamentali.