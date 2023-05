BARZIO PULITA GRAZIE A SILEA E AL DENARO DEL PNRR. IL SINDACO PROMETTE UN’AREA DI RACCOLA

Data pubblicazione 5 Maggio 2023

BARZIO – “L’operosità di questa Amministrazione ha portato nuovi frutti: in collaborazione con Silea, abbiamo partecipato a un bando del Pnrr e al Comune di Barzio sono stati destinati 353mila euro, da impiegare per l’ottimizzazione dei processi di raccolta dei rifiuti”. Così il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia per mezzo del portavoce comunale ribadisce quanto già annunciato da Silea un mese fa.

Dei 20 milioni di euro che la società che gestisce il ciclo dei rifiuti per conto dei Comuni lecchesi, 353mila euro saranno quindi destinati a Barzio e consentiranno l’installazione di un distributore di sacchetti per la raccolta differenziata, la realizzazione di una casetta ecologica a Concenedo, la realizzazione di un’ecostazione ad accesso controllato con sensori di riempimento e la realizzazione di un’area per la raccolta rifiuti.

“Questi interventi richiederanno una spesa totale di 360mila euro, quindi, considerando il contributo statale, il Comune di Barzio dovrà utilizzare fondi propri per soli 7mila euro – spiega il sindaco – Dei quattro interventi il più impegnativo è, chiaramente, quello che porterà alla creazione dell’area di raccolta rifiuti. Un’opera necessaria e attesa da tempo, che permetterà di ottimizzare il processo di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti”.

“L’ubicazione della nuova area non è ancora ben definita in quanto stiamo dialogando con gli enti interessati per definire tutte le specifiche che tale area di raccolta dovrà soddisfare. Sarà dotata di cassonetti auto compattanti e di cassoni per il conferimento dell’umido, del vetro e della plastica. Il ritiro verrà poi effettuato dal personale di Silea”.