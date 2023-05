METEO. FINE SETTIMANA DINAMICO, ROVESCI DA DOMENICA

Data pubblicazione 5 Maggio 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il secondo mese primaverile ha preso avvio con un modesto transito perturbato che ha riportato alcune precipitazioni nella giornata del 1° maggio. Preziose precipitazioni che si sono aggiunte a quelle del mese precedente e che hanno smorzato la grave siccità presente da oltre un anno su tutti i nostri territori. La siccità non è stata ancora sconfitta, ne mancano ancora di precipitazioni prima di colmare il grave deficit idrico.

Per il prossimo fine settimana ci aspetta un cuneo mobile di alta pressione che si espanderà a ridosso del fine settimana, riportando tempo stabile e temperature in forte rialzo, ma dalle prime ore di domenica 7 maggio un fronte instabile riporterà alcune precipitazioni, localmente a sfondo temporalesco. Le giornate migliori saranno quelle di venerdì 5 e sabato 6 maggio, con buon soleggiamento e clima molto mite.

Temperature mattutine comprese tra 15/17°C, pomeridiane tra 20/25°C. Zero termico diurno in risalita verso i 3000 metri. Venti moderati provenienti da Sud-Sudovest.

Tendenza per lunedì 8 maggio: nubi in progressivo aumento dal pomeriggio con associati rovesci, migliora in serata.

Fabio Porro