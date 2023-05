CORSO DI PRONTO INTERVENTO PER I GIOVANI CON SCV E ASD SPORT VALSASSINA

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

INTROBIO – L’Asd Sport Valsassina e gli istruttori del Soccorso Centro Valsassina hanno lavorato insieme per organizzare un corso di pronto intervento per i giovani delle scuole medie.

L’iniziativa è stata possibile grazie al premio “Costruiamo il futuro” vinto dall’Asd Sport Valsassina lo scorso autunno, che ha presentato un progetto per l’organizzazione di un corso di pronto intervento e di serate informative sull’argomento sport e giovani.

Il corso si è concluso sabato 13 maggio con una lezione teorica tenuta da istruttori regionali 118, seguita da prove pratiche di primo soccorso per una ventina di giovani della squadra Under 14 dell’Asd Sport Valsassina.

In seguito, è stata organizzata una partita, animata da una situazione “imprevista” che ha richiesto l’intervento degli istruttori del Soccorso Centro Valsassina.

Tutto è stato pianificato a sorpresa, tanto che nell’immediatezza sembrava trattarsi di un intervento reale, commentato nelle varie fasi da un istruttore: la simulazione è stata un’ottima occasione per far capire ai giovani l’importanza del pronto intervento in caso di emergenza.

Al termine della serata un rinfresco organizzato dai volontari dell’Asd per tutti i presenti.

Gli istruttori del Soccorso Centro Valsassina hanno espresso la loro soddisfazione per l’eccellente risultato del corso cui ha contribuito l’entusiasmo dimostrato dai giovani partecipanti.

Una iniziativa di successo, che rappresenta un ottimo modo per far comprendere ai ragazzi l’importanza dei primi soccorsi e delle procedure di pronto intervento in caso di emergenza.

Auspicabile che la collaborazione tra SCV e il sodalizio sportivo continui in futuro, con l’organizzazione di altre esperienze simili.

[Contributo esterno]