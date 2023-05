IL CORO VANDELIA LANCIA LA TERZA EDIZIONE DELLA SUA RASSEGNA ALPINA “C(U)ORI IN QUOTA” 

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

INTROBIO – Sarà la Val Biandino a vedere la prosecuzione della Rassegna Corale “C(u)ori in Quota”, giunta alla III edizione, ideata e diretta dal Coro Femminile Vandelia.

L’11 giugno, a partire dalle 11.30, nell’area esterna del Rifugio Tavecchia “sarà possibile godere del prezioso momento che unirà l’espressione del canto corale alle meraviglie delle nostre montagne, tra la fioritura della valle e l’immensità del cielo”. Le voci della compagine femminile saranno affiancate da quelle virili del Coro Cuore Alpino in Compagnia, vista la nascente amicizia tra i due direttivi dei cori. Alla direzione il Maestro Francesco Bussani per il Vandelia e il Maestro David Luchinetti per il Cuore Alpino.

I cori “attendono il loro pubblico con trepidazione e tanti brani da presentare, così come saranno lieti di accogliere nuovi amici, curiosi e appassionati di montagna, che nel loro cammino potranno godere delle note e delle parole che raccontano una precisa identità territoriale attraverso la poesia e le atmosfere popolari, che necessitano della cura e dell’attenzione di tutta la nostra comunità”.

[Contributo esterno]