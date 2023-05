Data pubblicazione 17 Maggio 2023

PREMANA – Ambulanza della Croce Rossa premanese all’opera verso le 21:30 di stasera, mercoledì, per soccorrere un uomo di 45 anni rimasto coinvolto in un infortunio sportivo in via papa Luciani.

L’intervento è partito in codice “giallo”, successivamente il ferito è stato riclassificato in “verde” – indice fortunatamente di condizioni poco critiche.

RedCro