BALLABIO/DEUTSCHE BANK CHIUDE, ‘RESISTONO’ (PER ORA) INTROBIO E CASARGO

Data pubblicazione 20 Maggio 2023

BALLABIO – Chiuderà nelle prossime settimane lo sportello bancario Deutsche Bank di via Mazzini a Ballabio. E già ora l’apertura dell’agenzia ballabiese è stata limitata a sole due giornate settimanali.

Chi ne era cliente si troverà a breve il conto “trasferito” in quel di Castello, a Lecco. Senza possibilità di scelta (vedi articolo su BN).

La chiusura rientra nell’ambito della ristrutturazione del grande istituto di credito tedesco. Che non dovrebbe toccare – almeno per il momento – le due sedi valsassinesi di Introbio e Casargo. La sensazione però è che il piccolo sportello in Alta Valle seguirà prima o poi la sorte di quello ballabiese, lasciando un’unica filiale locale – per l’appunto quella di Introbio.

La logica della DB sembra essere infatti quella di centralizzare gli sportelli, uno per ogni macro area (ad esempio: Mandello per la sponda orientale del Lario), andando così a risparmiare sui costi del personale e tecnici – ma ovviamente peggiorando il servizio alla clientela. Che in regime di concorrenza può scegliere come e dove investire i proprio risparmi.

A Casargo attualmente sono due le banche attive, diverse le agenzie in tutta la Valle. Ma la sorte degli istituti di credito sembra segnata, all’insegna proprio di queste “razionalizzazioni” che oltre al taglio delle risorse umane rischiano di far rima con “penalizzazioni“.

Per tutti noi correntisti.

RedEco

