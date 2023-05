QUELLE CAPRE INCUSTODITE A NARRO. “PIÙ VOLTE SEGNALATE AI FORESTALI”

Data pubblicazione 20 Maggio 2023

CASARGO – “Buongiorno, so che siete molto sensibili per quanto concerne il discorso animali…”. Inizia così una delle segnalazioni giunte nelle ultime ore alla nostra redazione, relativa a un caso particolare ma ben noto in Alta Valsassina.

“Abbiamo a Narro nuovamente un problema con le capre, va avanti almeno da aprile – ci scrive l’autore di ‘denuncia’ e immagini -: c’è un bel gruppetto (dicono che teoricamente la stalla sia a Bagnala) che vaga sempre libero e incustodito sulla strada, rappresentando un grossissimo problema. A volte sono a Narro, a volte più in giù. Quella strada è diventata pericolosa: per loro, per chi transita, a qualunque ora del giorno e della notte le puoi trovare. Con questo tempo girano poche moto e bici per fortuna… ma prima o poi qualcuno si ammazza. Ti spuntano all’improvviso… speriamo non intervengano quando è troppo tardi”.

Risulta a VN che la questione sia stata segnalata più volte ai Carabinieri Forestali.

“Speriamo che qualcuno non decida di farci salami, esausto della situazione…” è la conclusione ironica ma forse nemmeno tanto lontana dalla realtà da parte di chi ci ha segnalato la vicenda.

RedAlV