BELLANO VOTA IL BILANCIO. COL BOOM DEL TURISMO SI RIPAGA IL PIANO PARCHEGGI, QUEST’ANNO TANTI INTERVENTI NELLE FRAZIONI

Data pubblicazione 22 Maggio 2023

BELLANO – Il Consiglio Comunale di Bellano ha approvato il bilancio di previsione 2023: entrate per oltre 15 milioni di euro di cui cinque milioni e mezzo disponibili per la spesa corrente.

“Un bilancio in salute – lo definisce il sindaco Antonio Rusconi – con fondi e investimenti in costante crescita. Un bilancio dove al centro ci sono i bellanesi e tutti i loro bisogni: sono, infatti, aumentati i fondi per l’istruzione, il sociale, la gestione del territorio, gli investimenti per le frazioni e per il patrimonio. Un bilancio programmatorio, nel solco dei precedenti, che guarda al futuro e che ha saputo far fronte agli aumenti energetici, tutelando i propri cittadini. Che investe su grandi infrastrutture e lo può fare grazie al lavoro di reperimento fondi da bandi, contributi ed entrate correnti legate al turismo. È proprio il grande gettito di fondi che Bellano ottiene dal turismo che permette di erogare maggiori servizi a tutte le esigenze dei cittadini e per tutti gli ambiti di intervento. Ad esempio ai capitoli rivolti all’istruzione sono destinati 535mila euro, per i servizi alla persona risorse aumentate per oltre 560mila euro, per la cultura è previsto un investimento di 174mila euro; mentre per ambiente ed ecologia ben 795mila euro. Garantite risorse anche per tutte le manutenzioni, lo sport e gli eventi”.